Освещения на аварийном участке трассы в Кузнецке будут добиваться через суд

В Пензенской области участок с 751 по 759 км трассы М-5 «Урал» в районе Кузнецка плохо освещен. В этом вопросе будут разбираться в суде.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на этом участке трассы возник очаг аварийности — там произошло три ДТП с участием пешеходов. Эксперты проверили место происшествий и выяснили, что в обустройстве освещения есть недостатки. Световых опор нет в зоне некоторых пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

«Прокурор города Кузнецка обратился в Ленинский районный суд Пензы с исковым заявлением о возложении на ФКУ «Поволжуправтодор» обязанности установить наружное освещение на пешеходных переходах на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» 751−759 км», — добавили в ведомстве.

Иск находится на рассмотрении суда.