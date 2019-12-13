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Освещения на аварийном участке трассы в Кузнецке будут добиваться через суд

13 декабря в 09:50 166 просмотров

В Пензенской области участок с 751 по 759 км трассы М-5 «Урал» в районе Кузнецка плохо освещен. В этом вопросе будут разбираться в суде.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на этом участке трассы возник очаг аварийности — там произошло три ДТП с участием пешеходов. Эксперты проверили место происшествий и выяснили, что в обустройстве освещения есть недостатки. Световых опор нет в зоне некоторых пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

«Прокурор города Кузнецка обратился в Ленинский районный суд Пензы с исковым заявлением о возложении на ФКУ «Поволжуправтодор» обязанности установить наружное освещение на пешеходных переходах на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» 751−759 км», — добавили в ведомстве.

Иск находится на рассмотрении суда.


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