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Найдено единое лекарство от старения и слабоумия

13 декабря в 09:56 166 просмотров

Ученые из США выяснили, что потенциальные лекарства против старческого слабоумия и болезни Альцгеймера могут также замедлять процесс старения у здоровых мышей и блокировать повреждение клеток.

Как отмечается в пресс-релизе MedicalXpress, исследователи использовали для эксперимента мышей, для которых было характерно быстрое старение. Им дали CMS121 и J147 — вещества на основе растительных соединений, которые способны поддерживать функции нейронов при старении или болезни Альцгеймера. На момент начала лечения мышам было по девять месяцев — это соответствует позднему среднему возрасту у людей. Через четыре месяца у мышей проверили поведение и память, проанализировали генетические и молекулярные маркеры в мозге.

Мыши, получившие препараты, продемонстрировали лучшие результаты в тестах на память, нежели те, кому не дали лекарства. Кроме того, у первых проявились изменения на клеточном и молекулярном уровнях.

Выяснилось, что данные вещества увеличивают уровни важного для обмена веществ ацетилкофермента А. Это улучшает работу митохондрий и замедляет процессы в клетках мозга, приводящие к старению.


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