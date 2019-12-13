Девять пензенских школьников отправятся на зимний фестиваль в Москву

С 13 по 16 декабря в Москве проходит зимний фестиваль (6+) Российского движения школьников (РДШ). Пензенскую область на нем представят девять активистов регионального отделения.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, в фестивале примут участие около 2000 человек из 85 регионов страны. Среди них — активисты РДШ, педагоги, финалисты всероссийского конкурса «Лига вожатых» (в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом страны) и всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».

Для школьников подготовили очень насыщенную программу: их ждут интерактивные площадки, «Классные встречи РДШ» с известными людьми и поход на хоккейный матч «Россия — Чехия». Кроме того, для участников фестиваля проведут экскурсии по новогодней Москве, также им предстоит создать самую длинную, 850-метровую бумажную гирлянду, которая будет занесена в Книгу рекордов России и на церемонии закрытия фестиваля торжественно передана представителю Рязани — Новогодней столицы России-2020.

Фестиваль завершится грандиозным шоу. Также будут подведены итоги работы Российского движения школьников за год, состоится награждение победителей всероссийских конкурсов.