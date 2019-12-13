На опасной горе по ул. Бекешской хотят изменить движение

В Пензе в мэрии прошло совещание, на котором обсудили вопрос организации движения на улице Бекешской. В нем приняли участие правоохранители.

Одним из предложений решения проблемы было изменение направления движение на опасном участке, на котором машины зимой часто скатываются вниз и попадают в ДТП, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Также правоохранители решили усилить работу по профилактике нарушений правил дорожного движения в этом месте.

Напомним, этот участок, который проходит вдоль частного сектора, — очень крутой. Водителей об опасной дороге предупреждают знаки, разрешающие проезд только к месту жительства. Многие автолюбители становятся героями видео, которые попадают в Сеть.