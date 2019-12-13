В Пензе торжественно проводили Год театра

По указу президента Владимира Путина, 2019-й в России был объявлен Годом театра. 12 декабря по всей стране состоялся единый день его закрытия. В Пензе это событие состоялось в областном драматическом театре имени Луначарского.

В фойе гостей встречал струнный оркестр, пензенцы смогли осмотреть экспозиции, посвященные истории театров региона. Пришедшие с удовольствием делали снимки на память рядом с ними.

В начале церемонии закрытия зал погрузился во мрак. По сцене в причудливом танце кружились белоснежные части костюма: ботинки, перчатки, брюки, фрак, бабочка, шляпа. Постепенно они сложились в единый образ. Подобная зарисовка стала уже традиционной — так, она предваряла открытие фестиваля «Маскерадъ».

Открылся занавес. Перед зрителями выступили актеры драмтеатра и студенты Пензенского колледжа искусств. Они показали пролог, персонажами которого были в том числе и знаковые фигуры российской театральной жизни, связанные с Пензой. Это вице-губернатор князь Иван Долгорукий, организовавший в городе первый любительский театр, критик Виссарион Белинский, режиссер и актер Всеволод Мейерхольд.

«Рождается чудо на сцене…» — это строчка из песни, которая стала кульминацией действа. К актерам присоединились акробаты, воздушные гимнасты. После зрителям показали видеоролик, рассказывающий об истории пензенских театров и прошедших событиях года.

В 2019 году театры Пензенской области представили публике множество премьер. Состоялись творческие лаборатории, встречи, мастер-классы, фестивали и конкурсы. Масштабным событием стал международный фестиваль «Маскерадъ», который в этот раз был посвящен творчеству Всеволода Мейерхольда. Впервые в Пензе прошел уличный фестиваль «Театральные экзерсисы», свои постановки показали более 40 коллективов. Пензенская студенческая труппа «Кириллица» и школьный театр «Арлекин» из Заречного приняли участие в фестивале любительских объединений «Театральное Приволжье». В очередной раз именитый Никита Михалков привозил в город на Суре свои «Метаморфозы». Кроме того, по инициативе губернатора Ивана Белозерцева, в этом году в Пензе появился Музей театра.

Художественный руководитель драмтеатра Сергей Казаков отметил, что Год театра заканчивается, но театр продолжает жить.

«Театр — вещь искренняя, нужно уметь удивляться, радоваться. Эти правила необходимы не только актерам, но и всем людям», — сказал он.

Министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова вручила отличившимся творческим коллективам благодарственные письма губернатора Пензенской области.

«Год театра заканчивается. Конечно, нам немного грустно, но, в то же время, наши сердца наполняет радость, ведь все наши планы выполнены», — подчеркнула она.

После торжественной части пензенская публика увидела моноспектакль Георгия Иобадзе Московского театра на Юго-Западе «Я, бабушка, Илико и Илларион» (12+).