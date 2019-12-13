Пожилых пензенцев из сел будут направлять на лечение с комфортом

Жителей Пензенской области старше 65 лет, которые находятся в сельской местности, будут отправлять в медицинские учреждения на специальных машинах. Об этом сообщили на пресс-конференции 13 декабря в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии.

Для этих целей министерство уже приобретало 34 автомобиля, которые направили во все районы области. Мероприятия по доставке пенсионеров в медучреждения предусмотрены в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

«Медицинские организации выявляют людей старше 65 лет, которым необходимо дополнительное обследование, и направляют списки в соцслужбы. С 2020 года запланированы дополнительные медицинские скрининги и обследования.

Также, по поручению губернатора Ивана Александровича Белозерцева, уже в декабре этого года пенсионеров доставляют на диспансеризацию», — рассказал министр труда, социальной защиты и демографии Алексей Качан.

Графики выезда составлены, начиная со 2 декабря. На сегодняшний день 847 граждан доставлено на диспансеризацию в медицинские организации.

Врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова напомнила, что с 2019 года диспансеризация для людей старше 40 лет осуществляется ежегодно, для всех остальных — по-прежнему раз в три года.

«Этот проект запускается, чтобы сделать еще более доступным профилактическое направление здравоохранения. Думаю, это подвигнет наших граждан проходить медосмотры. Перед нами стоит задача — как можно раньше выявлять заболевания и достигнуть основной цели — увеличения продолжительности жизни населения», — отметила она.