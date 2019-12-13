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В Пензе пешеходная дорожка на ул. Кижеватова превратилась в каток

13 декабря в 11:56 172 просмотра

Жительница Пензы рассказала информагенству о заледеневшей дорожке во дворе на улице Кижеватова. По ее словам, передвигаться по ней невозможно ни мамам с колясками, ни детям, ни пенсионерам, под ногами — голый лед.

Женщина пояснила, что речь идет о тропинке, которая проходит позади дома № 15.

«Рядом находится школа № 32, дети идут в нее по этой дороге. Тропинку не чистят и не посыпают, там голый лед, негде наступить и невозможно идти. Женщина недавно здесь упала и сломала руку», — возмутилась пензячка.

Больше всего женщину возмущает тот факт, что на дорожку не обращают внимание коммунальщики, горожане вынуждены преодолевать путь, рискуя здоровьем. «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте информагентства. На все обращения ведомства присылают ответы.

Фотография: фото и видео читателя "Пенза-Пресс"

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