Забытый пензячкой в такси телефон может обернуться сроком для водителя

Установлено, что женщина совершила поездку на такси от зоопарка до своего дома на улице Плеханова. Уже в квартире она поняла, что потеряла телефон. Выяснилось, что пензячка забыла его в салоне автомобиля.

Полицейские опросили водителя такси, в котором ехала женщина. Он признался, что оставил гаджет у себя. Теперь 32-летнему мужчине может грозить реальный срок.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание — до двух лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники полиции предупреждают пензенцев: если вы нашли чужое имущество, например, мобильный телефон или кошелек, необходимо принять все меры для возврата его владельцу. Если не удается самостоятельно отыскать собственника, нужно передать находку в ближайший отдел полиции или орган местного самоуправления. Следует помнить о том, что, не принимая мер к возврату найденной вещи, гражданин нарушает закон и может быть привлечен к уголовной ответственности.