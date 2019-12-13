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В Арбеково водитель изуродовал иномарку

13 декабря в 12:15 116 просмотров

Утром 13 декабря в пензенском микрорайоне Арбеково произошло ДТП. В соцсети «ВКонтакте» появилось фото с места происшествия.

«Около «Буртас» врезался в столб», — пояснил автор поста в группе «Сова Пенза авто».

Снимки с места ДТП пользователь сделал в 11:50. Водитель был этим недоволен: на одном из фото он показывает «папарацци» неприличный жест. Судя по кадрам, автомобиль получил сильные механические повреждения.

Что послужило причиной аварии, предстоит выяснить специалистам. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям, что нужно соблюдать правила дорожного движения, ездить с разрешенной скоростью. Следует избегать резких маневров, особенно это касается зимнего периода, когда велика вероятность заносов из-за наледи на проезжей части.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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