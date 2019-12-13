Пензенская область в 2020 году получит на 9% больше федеральных средств

Депутат Госдумы РФ от Пензенской области Леонид Левин 13 декабря на встрече с представителями СМИ рассказал о средствах, которые получит регион в рамках реализации нацпроектов и государственных программ. Он основывался на данных бюджета РФ на 2020 год, принятого Государственной Думой РФ.

«Подробно расскажу о бюджете — какие средства и на что выделены, о ряде законов, которые Госдума приняла, о работе в общественной приемной и отвечу на вопросы, если они останутся.

Это эксклюзивная информация, и важно остановиться на всех деталях. Нужно показать масштаб проводимой губернатором, областным правительством и Госдумой работы», — сказал, приветствуя журналистов, депутат.

Он напомнил, что федеральный бюджет был принят 21 ноября с учетом поправок на увеличение межбюджетных трансфертов.

«Они касались вопросов увеличения финансирования в сферах здравоохранения, образования, соцподдержки и сельского хозяйства. Хочу обратить внимание, что бюджет Пензенской области [имеются в виду федеральные поступления] на 2020 год увеличен по сравнению с 2019 годом. Он составит 23 млрд 886 млн рублей, из них в рамках нацпроектов — 7,3 млрд рублей, рост в совокупности — около 9%. В прошлом году в регион поступило 21,9 млрд рублей. В целом, бюджет после первого чтения был существенно меньше, практически на 13 млрд рублей. Из них 8 млрд закладывалось на выравнивание межбюджетных отношений, около 5 млрд составили те точечные шаги, которые мы поправляли вместе с министерствами и ведомствами ко второму чтению, чтобы деньги были заложены в обязательном порядке», — сообщил Леонид Левин.

Народный избранник отметил, что на 110% больше средств выделят в рамках субсидирования на здравоохранение. Это более 500 млн рублей. Всего же направляется в эту сферу около миллиарда 960 млн рублей федеральных субсидий. Из них на материально-техническую базу — порядка 75 млн. В частности, средства заложены на продолжение ремонта областной детской больницы.

«Практически в два раза увеличено финансирование сферы образования. Регион получит 1 млрд 83 млн рублей. На 150 млн увеличена субсидия на создание дополнительных мест в детсадах для детей от полутора до трех лет, она составит 223 млн рублей. Это крайне важное направление. На многих встречах с жителями региона говорилось о необходимости строительства детсадов, их не хватает. На это выделены дополнительные деньги. В Заре, Бессоновке, Белинском построят детсады.

Цифровую образовательную среду будут внедрять, во многих школах этого не хватает. В 2020 году 225 млн рублей выделено на это. Мы рассчитываем, что порядка 100 образовательных учреждений по области оснастят современным оборудованием», — рассказал депутат.

Также Леонид Левин подробно остановился на выделении средств на обеспечение комплексного развития сельского территорий. Будет выделено более 528 млн рублей Также предусмотрена субсидия на софинансирование госпрограмм в части охраны водных объектов, более 6 млн рублей.

Федеральные субвенции составят 3 млрд 897 млн, это на 18%, или 600 млн рублей, больше, чем в 2019 году. Это оплата ЖКУ отдельным категориям граждан более — 800 млн рублей, на 7% увеличена субвенция на выплату пособий гражданам, имеющим детей, 522 млн рублей. Леонид Левин также рассказал о выделении денег на закупку лекарств, поддержку сосудистых центров, закупку передвижных медицинских комплексов, создание модельных библиотек, виртуальных концертных залов и других социально важных проектах.