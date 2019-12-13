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Житель Лунино отделался штрафом за езду с поддельными правами

13 декабря в 13:05 140 просмотров

В Пензе осудили водителя, который воспользовался поддельными документами на право управления транспортным средством.

В июне 21-летний юноша купил через интернет бланк водительского удостоверения категории «А, В». За это он заплатил 16 тысяч рублей. При этом обучение в автошколе не проходил.

Меньше чем через месяц, когда парень ехал по дороге в Лунино на Mitsubishi Lancer, его остановил инспектор. Сотрудник ГИБДД заметил, что на удостоверении значится несуществующее подразделение и стал тщательнее изучать права. Обнаружились и другие явные признаки подделки. Молодой человек оказался на скамье подсудимых.

В результате сельчанину назначили штраф — 10 тысяч рублей. Прокурор направил апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.


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