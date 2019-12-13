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Российским бизнесменам намерены увеличить штрафы

13 декабря в 13:18 116 просмотров

В России предлагают поднять сумму штрафов за нарушение предписаний налоговой службы для бизнесменов до 500 тысяч рублей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Документ с новыми штрафами уже отправили на согласование в одно из ведомств. Так, по новой версии КоАП, за нарушения предписаний надзорных органов предприниматели будут обязаны заплатить от 20 до 40 тысяч рублей. Юридических лиц ждет денежное наказание от 200 до 500 тысяч рублей. Сейчас максимальный штраф для них установлен до 20 тысяч.

Также значительно увеличатся и взыскания за нарушения требований контролирующих органов. Физические лица должны будут заплатить уже не пять-семь тысяч рублей, а от 300 до 500 тысяч. Должностные лица — от 50 до 70 тысяч, вместо одной или двух тысяч рублей.

Отмечается, что повторное невыполнение требований обойдется в 20−40 тысяч физическим лицам, 50−70 тысяч рублей для ИП и для должностных лиц предусмотрен штраф от 100 до 150 тысяч или дисквалификация до трех лет. Самое большое денежное наказание установлено для юридических лиц от одного до двух миллионов рублей.


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