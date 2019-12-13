360 выпускников-медиков направили в лечебные учреждения в 2019 году

13 декабря в Пензе прошло торжественное посвящение начинающих медиков в профессию. В мероприятие принял участие губернатор Иван Белозерцев.

«На протяжении многих лет есть профессии, которые были и будут, пока существует человечество. Одна из них — профессия врача — спасение жизни и сохранение здоровья людей», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор напомнил, что одной из основных задач медицины является снижение смертности, он отметил положительную тенденцию этого показателя на территории Пензенской области.

«За 11 месяцев 2019 года естественная убыль населения сократилась по сравнению с прошлым годом на 900 человек, и в этом большая заслуга врачей первичного звена», — сказал он.

Иван Белозерцев напомнил о государственной поддержке, которая оказывается специалистам медицинской отрасли.

«В 2019 году из регионального бюджета на приобретение жилья врачам выделено более 50 млн рублей. Для медиков и их семей уже приобретено 30 квартир в муниципальных образованиях Пензенской области. В последующие годы реализация программы, направленная на укрепление кадрового потенциала, продолжится», — цитирует слова главы региона пресс-центр облправительства.

Кроме того, губернатор вручил символические ключи от квартир 15 молодым специалистам, которые устроились в районные лечебные учреждения Каменки, Кузнецка, Камешкира, Нижнего Ломова и Сердобска.

Всего в 2019 году в больницы и поликлиники Пензенской области приняты на работу 360 выпускников медвузов и колледжей.