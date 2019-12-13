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В Пензу съехались юные гимнастки страны

13 декабря в 13:56 56 просмотров

В Пензе стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Приволжские звездочки» (0+), они посвящены двукратной олимпийской чемпионке Наталье Лавровой.

Церемония открытия состязаний прошла 12 декабря, в ней принял участие министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

«В наш регион приехали представительницы 36 субъектов Российской Федерации, чтобы участвовать в традиционных всероссийских соревнованиях на призы нашей выдающейся гимнастки Натальи Лавровой. Наташа прожила очень короткую, но очень яркую жизнь [спортсменка погибла в автокатастрофе 23 апреля 2010 года], добившись высоких результатов. У нас всего несколько гимнасток, которые стали двукратными олимпийскими чемпионками. Она — в том числе», — сказал он.

Григорий Кабельский пожелал всем участникам соревнований показать лучшие номера, чтобы все остались довольны выступлениями: и родители, и тренеры.

В ближайшие дни демонстрировать свои навыки предстоит более 600 спортсменкам из 64 команд, сообщается на официальном сайте минспорта региона.


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