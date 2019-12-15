Быстро и просто. Чем полезен центр «Мой бизнес» для пензенских предпринимателей

В Пензе работает центр оказания услуг «Мой бизнес». Журналисты информагентства выяснили, в чем же плюсы этой организации, и почему бизнесменам выгодно пользоваться ее услугами.

Особенность центра заключается в том, что посетитель может получить все услуги в режиме «одного окна». Причем ими могут воспользоваться не только «акулы» бизнеса, но и начинающие предприниматели, а также пензенцы, которые долгое время вынашивают бизнес-идею, но пока не решились ее реализовывать. В центре помогут направить мысли в нужное русло и пройти регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Подробно о том, как открыть ИП, рассказала старший ведущий специалист Екатерина Асеева.





«Регистрация ИП — самая простая процедура, которая занимает всего несколько минут. Свидетельство о постановке предпринимателя на учет приходит в течение трех дней», — уточнила она.

«Далее мы помогаем новоиспеченному предпринимателю зарегистрироваться на портале «Бизнес-навигатор», помогаем ему определиться с направлением работы, исходя из его идей и предпочтений, и в дальнейшем оказываем ему всестороннюю поддержку», — добавила Екатерина Асеева.





Основное преимущество «Моего бизнеса» заключается в том, что он работает в режиме «одного окна». На базе центра располагается Фонд поддержки предпринимательства, который включает в себя три подразделения: центр поддержки предпринимательства, центр поддержки экспорта и центр компетенции сельхозкоопераций.





«Цель создания такой структуры — ликвидация «марафона»: людям больше не придется бегать по разным зданиям в поисках определенной услуги, теперь они смогут получить все необходимое в этом помещении. Например, бизнесмены могут получить такие виды поддержки, как образовательные услуги, связанные с развитием предпринимательства: семинары, тренинги, услуги консультации в правовом поле ведения бизнеса, может стать участником бизнес-миссий, выставок, которые, опять же, будут помогать развивать их деятельность», — пояснил директор Фонда поддержки предпринимательства Сергей Песков.

Курсы для начинающих предпринимателей





Для новичков в центре создали школу «Азбука предпринимателя». Она длится пять дней и проходит в несколько этапов:

По итогам обучения «студенты» получают сертификаты о прохождении программы АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Записаться на участие можно отправив заполненную форму заявки на электронный адрес cpp@krpo.ru или по телефону 8 (8412) 46-66-58.





Школа для действующих предпринимателей





В центре также есть курс для действующих предпринимателей. Там за пять дней участникам помогут нарастить навыки по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса. Обучение состоит из нескольких программ:





Когда обучение закончится, участники получат сертификаты о прохождении программы АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Если вдруг бизнесменам покажется, что этих знаний мало и им хочется еще, то для этого в центре существуют дополнительные модули.





Стать участником школы предпринимательства можно, отправив заполненную форму заявки на электронный адрес cpp@krpo.ru или обратившись по телефону 8 (8412) 46-66-58.

Бизнес-миссии





Для более «зрелых» предпринимателей в здании предоставляют услуги, которые связаны с выведением продукции на зарубежные рынки. За это отвечает центр поддержки экспорта. Специалисты помогают бизнесменам выгодно и надежно отправить товар за границу. Кроме того, в центре проходят семинары, спикеры которых объясняют правовые, налоговые, финансовые, логистические и другие вопросы экспорта.

Помимо этого, специалисты центра помогают предпринимателям повысить доходность, расширить рынок сбыта, увеличить объемы продаж, найти новых покупателей или поставщиков и познакомиться с современными технологиями. Это становится возможным благодаря бизнес-миссиям. Чтобы стать участником поездки, необходимо подать заявку в Центр поддержки предпринимательства согласно прилагаемой форме.

Мероприятия и конференции





Также в центре «Мой бизнес» проходят различные мероприятия и конференции предпринимателей. Они созданы для того, чтобы пензенские бизнесмены знакомились, общались и в дальнейшем помогали друг другу. Для этого в здании открыли конференц-зал и переговорные площадки.

Стоит отметить, что все услуги центра предоставляются бесплатно.

Напомним, Фонд поддержки предпринимательства появился в 2019 году, в его структуру входят центр поддержки предпринимательства, центр поддержки экспорта и центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Центр «Мой бизнес» открылся в Пензе 27 ноября.

Подробную информацию о поддержке малого и среднего предпринимательства, а также как записаться на мероприятия, можно узнать по телефону «горячей линии» 8−800−555−19−58. Кроме того, анонсы мероприятий и семинаров можно посмотреть на сайтах фонда mbpenza.ru и центра cpp.mbpenza.ru.