В Пензе разработали эскиз благоустройства сквера «Три гвоздики»

Житель Пензы взволнован судьбой сквера «Три гвоздики», который расположен на улице Карпинского. В мэрии рассказали, что ждет зеленую зону в следующем году.

«В октябре 2019 года в пензенских СМИ сообщалась информация об интересе властей города к возрождению сквера «Три гвоздики». Указывалось, его необходимо благоустроить», — написал в «Жалобной книге» информагенства «Пенза-Пресс» читатель.

В официальном ответе за подписью замглавы администрации города Магомеда Агамагомедова сказано, что в Пензе в рамках подготовки к празднованию 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне разработали эскизное предложение благоустройства сквера. Предполагается уложить там плитку, поставить скамейки, разбить клумбы, высадить деревья, установить светильники, обновить композицию «Три гвоздики».

Напомним, сквер был заложен в честь 35-летия Победы в войне. В 2015-м неизвестные изуродовали там несколько деревьев. Они надрезали кору и засыпали «раны» солью. Общественники тогда спасли насаждения, но они вновь подверглись нападению через несколько лет.