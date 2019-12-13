В центре Пензы маршрутка и два авто закупорили проезд

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13 декабря в 14:38 222 просмотра

В Пензе на улице Володарского днем 13 декабря произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец прислал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что авария произошла примерно в 13:50 возле паркинга. Столкнулись маршрутка, «восьмерка» и Renault Megan.

Судя по фото, микроавтобус буквально воткнулся в капоты легковушек. Автор поста добавил, что из-за ДТП образовалась пробка. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям, что нужно соблюдать правила дорожного движения, ездить с разрешенной скоростью. Следует избегать резких маневров, особенно это касается зимнего периода, когда велика вероятность заносов из-за наледи на проезжей части.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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