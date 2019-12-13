В водоемы Мичурино попали вонючие выбросы из отстойника

«В Мичурино вода в районе старого русла у улицы Набережной окрасилась в странный серый цвет. Через ручей она стекает в Пензятку. Судя по пене и запаху, туда попала канализация. Причем, если пены много и окрасился уже весь водоем, то канализационные стоки текут давно», — написал мужчина в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».

Он волнуется, что из-за загрязнения воды страдает флора и фауна реки.

На место выехали специалисты регионального минлесхоза вместе с главой администрации Мичуринского сельсовета. Оказалось, что из-за перепада напряжения произошел сбой электрооборудования и аварийный сброс из отстойника. В момент проверки все работало в штатном режиме.

Администрации сельсовета рекомендовали впредь не допускать аварийных ситуаций.