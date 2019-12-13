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В водоемы Мичурино попали вонючие выбросы из отстойника

13 декабря в 14:59 136 просмотров

Жителя Мичурино Пензенского района поразил странный цвет и запах воды в местных водоемах. Выяснились неприятные подробности.

«В Мичурино вода в районе старого русла у улицы Набережной окрасилась в странный серый цвет. Через ручей она стекает в Пензятку. Судя по пене и запаху, туда попала канализация. Причем, если пены много и окрасился уже весь водоем, то канализационные стоки текут давно», — написал мужчина в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».

Он волнуется, что из-за загрязнения воды страдает флора и фауна реки.

На место выехали специалисты регионального минлесхоза вместе с главой администрации Мичуринского сельсовета. Оказалось, что из-за перепада напряжения произошел сбой электрооборудования и аварийный сброс из отстойника. В момент проверки все работало в штатном режиме.

Администрации сельсовета рекомендовали впредь не допускать аварийных ситуаций.


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