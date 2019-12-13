Белозерцев поручил принять программу подготовки кадров для школ

Глава региона принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Пензенского педагогического института ПГУ.

«За годы своей деятельности Пензенский педагогический институт подготовил свыше 60 тысяч выпускников, которые работают во всех регионах России. Но, прежде всего, вуз готовит учителей для нашего региона. Я горжусь тем, что мне сегодня довелось поздравить вас и сказать спасибо за то, что вы выполняете эту важную государственную задачу. Ваш вклад в сферу образования и воспитания огромен», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к преподавателям института.