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Белозерцев поручил принять программу подготовки кадров для школ

13 декабря в 15:17 80 просмотров

В Пензенской области должна быть принята программа подготовки кадров для школ региона. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев 13 декабря.

Глава региона принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Пензенского педагогического института ПГУ.

«За годы своей деятельности Пензенский педагогический институт подготовил свыше 60 тысяч выпускников, которые работают во всех регионах России. Но, прежде всего, вуз готовит учителей для нашего региона. Я горжусь тем, что мне сегодня довелось поздравить вас и сказать спасибо за то, что вы выполняете эту важную государственную задачу. Ваш вклад в сферу образования и воспитания огромен», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к преподавателям института.

Губернатор сообщил о решении принять областную программу подготовки кадров для школ Пензенской области, отметили в пресс-центре правительства региона.

Иван Белозерцев вручил преподавателям института почетные грамоты и благодарности. Директору Пензенского педагогического им. В. Г. Белинского, доценту, кандидату физико-математических наук Ольге Суриной присвоили звание «Заслуженного работника образования Пензенской области».

Фотография: http://pnzreg.ru/news/obrazovanie/202728/

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