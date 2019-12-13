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Иван Белозерцев наградил лауреатов фестиваля приемных семей

13 декабря в 15:28 54 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 13 декабря встретился с многодетными семьями. Мероприятие прошло в Законодательном Собрании.

В этот день состоялось подведение итогов творческого конкурса видеофильмов и слайд-презентаций, в котором участвовали пензенские семьи.

«Искренне благодарю за то, что у вас — хорошие крепкие семьи, за ваших здоровых и всесторонне развитых детей», — сказал Иван Белозерцев собравшимся в зале.

Особую признательность губернатор выразил семьям, где растут приемные дети. Также он напомнил юным жителям региона, что их успехи — это самое большое достижение для родителей.

«Гордитесь своими родителями, братьями и сестрами, поддерживайте друг друга. Помните, что все проблемы и трудности разрешимы, если преодолевать их вместе», — отметил Иван Белозерцев.

Лауреатов фестиваля приемных семей наградили памятными подарками за пропаганду успешного семейного опыта и воспитание детей. В торжественном мероприятии также принял участие председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/202736/

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