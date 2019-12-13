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В Пензе автобус № 40 изменит схему движения

13 декабря в 15:46 16 просмотров

В мэрии Пензы сообщили об изменениях, касающихся схемы движения маршрута № 40 «пос. Нефтяник — стадион «Пенза».

С 16 декабря будет действовать следующая схема движения: пос. Нефтяник — По требованию — мкр. Заря — Склады — Коттеджи — По требованию — Озеро — ТЦ «Мега-Пенза» — ул.65-летия Победы — Арбековская застава — По требованию (ул. Лядова, 64) — Запрудный — По требованию — Кольцевая — Комарово — ДС «Буртасы» — Городская больница № 6 — (Диспетчерская — ул. Ульяновская — мемориал «Звезда» — ул. Тернопольская) — ул. Рахманинова — Детский сад — ул. Бородина — Могилевский дворик — Колледж — Автодром — ТЦ «Лента» — Путепровод — ул.8 Марта — Рембыттехника — МЦ «Юность» — Гусиловский рынок — ул. Карпинского — ул. Ленина — По требованию (ул. Ленина, 14) — ул. Гагарина — Стадион «Пенза» — Технологическая академия — ул. Байдукова — Школа — Компрессорный завод — ул. Аустрина — По требованию (ул. Сумская) — пос. ЗИФ — Дачи-2 — Дачи-1 — По требованию (Велозаводские дачи) — По требованию (ул. Одесская) — маг. «Океан».

Кроме того, решается вопрос по организации еще одной остановки в районе улицы Сумской, 11б.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, на маршруте будет ходить восемь автобусов малого класса, интервал движения в час пик составит 20 минут, стоимость проезда — 23 рубля.


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