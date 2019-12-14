Пензенский Месси. Школьник побил достижение знаменитого футболиста

Парень набил мяч 317 раз, в то время как достижение, поставленное Лионелем Месси в семилетнем возрасте, было 300 раз. Зафиксировал действия мальчика его папа — Ринат Дунин. Он снял происходящее на камеру и опубликовал в соцсети.

Мальчик, по словам папы, всегда тянулся к футболу, он с раннего детства из всех игрушек выбирал мячи. В трехлетнем возрасте в квартире юного спортсмена было около 50 различных мячей.

«Амир занимается футболом с трех лет. Первый рекорд по набиванию мяча он поставил в четыре года — 120 раз. В футбольном клубе ему вручили кубок «Достижение года», в шесть лет он набил уже 283 раза, сыну совсем немного не хватило до количество Лионеля Месси. Из-за этого он очень расстроился и примерно год не набивал мяч вовсе, это было морально тяжело для него. Но сейчас он собрался и побил рекорд», — поделился отец.

В настоящее время юный пензенец выступает на соревнованиях, играет за футбольную команду и показывает большие успехи.

«У него много наград. Мы, например, совсем недавно приехали с соревнований, которые проходили в Ульяновске. Причем он выступал в команде 2011 года, хотя сам родился в 2012-м», — рассказал Ринат Дунин.

Стоит отметить, что Амир — не только хороший футболист, но и прилежный ученик. Помимо этого, он занимается рукопашным боем.