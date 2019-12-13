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«Термодом» и Сбербанк предложат ипотеку по ставке от 1% годовых (видео)

13 декабря в 16:16 134 просмотра

Строительный холдинг «Термодом» продолжает воплощать в Пензе проект жилого комплекса «8 Марта». Через два года планируется завершить строительство корпуса № 2. Ипотечная ставка на покупку квартиры в этом доме уже сейчас начинается от 1% годовых.

«Для семей с детьми, которые попадают под действие программы «Ипотека с господдержкой…» нашего партнера Сбербанка ставка от 1% будет актуальна на весь период строительства два корпуса ЖК «8 Марта», — рассказала директор по маркетингу строительного холдинга «Термодом» Татьяна Планина.

«Хочется отметить, что льготные ставки по ипотеке применяются при приобретении объекта недвижимости в данном корпусе ЖК 8 марта для всех категорий заемщиков. Подобные решения сделают ипотеку еще более доступной для людей, а также окажут поддержку строителям», — подчеркнул заместитель управляющего пензенским отделением Сбербанка Олег Калачев.

Второй корпус ЖК «8 Марта» строится с использованием счетов эскроу, поэтому это еще и дополнительная безопасность для приобретателей квартир.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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