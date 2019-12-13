«Термодом» и Сбербанк предложат ипотеку по ставке от 1% годовых (видео)

«Для семей с детьми, которые попадают под действие программы «Ипотека с господдержкой…» нашего партнера Сбербанка ставка от 1% будет актуальна на весь период строительства два корпуса ЖК «8 Марта», — рассказала директор по маркетингу строительного холдинга «Термодом» Татьяна Планина.
«Хочется отметить, что льготные ставки по ипотеке применяются при приобретении объекта недвижимости в данном корпусе ЖК 8 марта для всех категорий заемщиков. Подобные решения сделают ипотеку еще более доступной для людей, а также окажут поддержку строителям», — подчеркнул заместитель управляющего пензенским отделением Сбербанка Олег Калачев.
Второй корпус ЖК «8 Марта» строится с использованием счетов эскроу, поэтому это еще и дополнительная безопасность для приобретателей квартир.