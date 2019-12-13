В Пензенской области в ДТП пострадали пятеро детей

В Пензенской области на трассе «Чемодановка-Васильевка» днем 13 декабря столкнулись два авто. В ДТП пострадали дети и женщина.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что авария произошла в 14:50. Ее участниками стали ГАЗ-278815 и ГАЗель. Первой машиной управлял 28-летний мужчина, а второй — 60-летний водитель.

В результате ДТП пострадали 65-летняя женщина, девочка и четверо мальчиков, которые были пассажирами Газели. Их с травмами доставили в больницу. Медики также оказали помощь водителю Газ-278815.

По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пензенцев быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Помимо этого, из-за наступления холодов и образования гололедов, водителей просят не совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.