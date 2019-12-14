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Леонид Левин рассказал о господдержке интернет-сайтов

14 декабря в 06:11 120 просмотров

Депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в ходе пресс-конференции в Пензе рассказал журналистам о том, какая поддержка будет оказываться частным и государственным СМИ.

Говоря о государственных медиа, Леонид Левин отметил, что финансирование в 2020 году будет сохранено в полном объеме. На поддержку региональных СМИ будет направлено более 500 млн рублей.

«Все желающие могут подавать заявки. Сумма на одно издание — до 2 млн рублей. Также есть новое направление — поддержка интернет-сайтов. Те, которые не являются государственными, также могут подавать заявки, если у них есть интересные социальные предложения, средства будут выделяться. Это еще один шаг к цифровой экономике. Региональные интернет-сайты имеют большое значение и они однозначно достойны поддержки», — отметил депутат Госдумы.

Также он напомнил о том, что в следующем году для печатных СМИ будет обязательно иметь не только сайт в интернете, но и страницу в соцсетях.

«Любое СМИ, имеющее господдержку, должно развиваться и общаться со своими читателями», — подчеркнул Леонид Левин.


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