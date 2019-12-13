Пензенцам обещают компенсировать платежи по ипотеке

Подарок перед Новым годом должен быть особенно полезным. Это главный лейтмотив программы выгод «Винегрет» крупнейшего застройщика Пензенской области . Перед самым волшебным и сказочным праздником года группа компаний «Территория жизни» решила порадовать своих потенциальных новоселов и предложила им самим выбрать себе новогодний подарок.

Это может быть скидка 1000 рублей от стоимости квадратного метра, выгодная smart-рассрочка или легкие условия обмена своей квартиры на новую. Самым вкусным ингредиентом программы выгод «Винегрет» стала акция «ПЛАТИМ ИПОТЕКУ ЗА ВАС».

«Как показывает практика, одним из самым популярных способов решить свой жилищный вопрос является ипотека. И сейчас наиболее удачный момент для того, чтобы воспользоваться предложениями банков и взять ипотечный кредит. А мы в свою очередь, готовы помочь нашим новоселом и погасить половину их первых платежей. В начале года этим выгодным предложением уже воспользовались десятки семей, которые стали счастливыми новоселами нашего нового современного микрорайона. В канун Нового года мы вновь запустили эту акцию, чтобы осчастливить еще ни один десяток семей», — поделился директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно выбрать квартиру в ЖК «Арбековская застава», получить одобрение ипотеки в любом банке или воспользоваться услугами ипотечного брокера ГК «Территория жизни», а главное, успеть оформить договор на покупку недвижимости до конца декабря. Только в этом случае застройщик обязуется компенсировать до 50% от ежемесячного платежа и будет вносить эти суммы до 25 декабря 2020 года. Максимальный размер компенсации — не более 120 тысяч рублей.

Такое вкусное и очень выгодное предложение существенно снизит нагрузку на семейный бюджет. А высвободившиеся средства новоселы смогут потратить на покупку smart-мебели, абонемента в фитнес-центр для всей семьи или на отдых. Предложение ограничено, поэтому советуем поторопиться!

Все подробности акции на сайте арбековскаязастава.рф, а также по телефону +7 (8412) 203−000. А лучше приходите в офис продаж ГК «Территория жизни» по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, дом 7. Менеджеры компании подберут для вас наиболее подходящий вариант. Режим работы: ежедневно без перерывов и выходных с 9 до 21 часа.

Сделайте себе подарок к празднику и станьте счастливом обладателем НОВОЙ квартиры в НОВОМ доме в НОВОМ микрорайоне в НОВОМ году!