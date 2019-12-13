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В Пензенской области должника оштрафовали за скрытие нового места работы

13 декабря в 17:58 114 просмотров

В Пензенской области должник не уведомил судебных приставов о том, что сменил место работы. Его настигло наказание.

В отделении судебных приставов по Земетчинскому и Вадинскому районам находится исполнительное производство о взыскании алиментов с мужчины. Ранее он своевременно платил деньги ребенку, потому что бухгалтерия по месту работы перечисляла их из зарплаты. Затем он уволился.

«Судебного пристава мужчина поставить в известность «забыл», тем самым совершил административное правонарушение», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. В результате должника оштрафовали на 1100 рублей.


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