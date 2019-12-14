В Пензе выросли цены на ряд овощей и молоко

В Пензе в ноябре выросла стоимость минимального набора продуктов на 0,4% по отношению к предыдущему месяцу. Она составила 3360,77 руб.

По данным Пензастата, на повышение стоимости набора повлиял рост цен на от-дельные продукты. В частности, увеличились цены на огурцы свежие на 13,7%, картофель — на 8,5%, яйца — на 5,2%, яблоки — на 2,5%, морковь — на 2,2%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5%-3,2% жирности — на 1,8%. Выросла стоимость творога нежирного — на 1,4%, маргарина — на 1,1%, лука — на 1%, масла сливочного и сметаны — на 0,9%, рыбы мороженой неразделанной — на 0,5%.

В то же время снизились цены на пшено на 10,1%, вермишель — на 3,1%, горох и фасоль — на 2,8%, мясо кур охлажденных и мороженых — на 2%, сыр твердый — на 1,7%, капусту белокочанную — на 1,5%, свинину (кроме бескостного мяса) — на 1,2%, печенье — на 1%, муку пшеничную и сельдь соленую — на 0,9%.