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Пензенская область получит поощрение в 500 млн за успешную реализацию БКАД

14 декабря в 03:24 142 просмотра

Депутат Госдумы Леонид Левин в ходе пресс-конференции рассказал пензенским журналистам о господдержке региона в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициирнованного президентом страны.

Депутат отметил, что регион за несколько лет сделал сильный рывок, качество пензенских дорог в настоящее время — одно из лучших в России.

«Мои коллеги депутаты отмечают серьезный прорыв в данном показателе по всей области. Мы — традиционно в лидерах по реализации «БКАД», по эффективности расходования средств и по качеству работы. На 2020 год на этот нацпроект из федерального бюджета в регион выделяется 680 млн рублей, еще 500 млн из нераспределенного резерва добавят за хорошую работу. Фактически регион получит 1 млрд 180 млн рублей», — сообщил Леонид Левин.

Ранее информагентство писало о том, что в 2020 году Пензенская область получит из федерального бюджета в 2020 году 23 млрд 886 млн рублей — на 9% больше, чем в 2019-м.


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