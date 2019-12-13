13 декабря губернатор Иван Белозерцев поздравил преподавателей и студентов ПГУАС с 75-летием строительного образования в Пензенской области.

«За годы своей деятельности строительный вуз внес огромный вклад в развитие нашего и других регионов. Все, что построено в Пензенской области: заводы и фабрики, жилые кварталы и дороги, дома культуры и стадионы, — возведено с участием ваших выпускников», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что многие современные объекты, такие как Город Спутник, пензенская филармония, областной драматический театр, дворец спорта «Буртасы», получили высокую оценку на федеральном уровне. Губернатор обратил внимание на масштабность работ по восстановлению Спасского кафедрального собора, высокий уровень реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.

«Работа выпускников говорит о том, что уровень преподавания в ПГУАС — достойный», — отметил глава региона.

Губернатор поблагодарил преподавателей, научных сотрудников и студентов вуза за помощь региону в реализации приоритетных национальных проектов.

«В 2020-м и в последующие годы реализация национальных проектов продолжится. Предстоит огромная работа в интересах людей. А значит, нужна ваша помощь в создании проектной документации, моделировании новых архитекторских разработок. Приглашаю преподавательский состав, студентов, специалистов к этой работе», — призвал Иван Белозерцев.

Депутат Государственной Думы РФ Леонид Левин стал почетным гостем праздника. Он указал на самобытность, самодостаточность и качество пензенской архитектурно-строительной школы, сообщили в пресс-центре облправительства.