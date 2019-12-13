Росгвардейцы проверили, как охраняются образовательные учреждения Пензы (видео)

Росгвардия проверила, как в Пензе охраняются детские сады, школы, колледжи и вузы. Для этого сотрудники ведомства отправились в рейд. В некоторых учреждениях выявлены нарушения.

Наряд росгвардейцев оказался на месте в считанные минуты после срабатывания тревожной кнопки. Однако вызов был учебный. Сотрудники решили проверить, как в детских садах работает система охраны.

«В первую очередь, мы должны отреагировать на вызов, приехать, сразу бежать в помещение, спросить у очевидцев, что произошло, потом задержать нарушителей самостоятельно или вызвать полицию», — рассказал сотрудник группы быстрого реагирования частного охранного предприятия.

Также без предупреждений сотрудники Росгвардии посетили пензенские школы. Их интересовало наличие техники, призванной обеспечивать безопасность учащихся. Больше всего внимания, конечно, — системе видеонаблюдения.

Проверив школы, росгвардейцы отправились в вузы. В ПГУ из плюсов они отметили высокий забор вокруг студенческого городка, пропускную систему на входе, и бдительную охрану. Университет никаких нареканий не вызвал. Однако для того и проводятся подобные проверки, чтобы выявлять и исправлять те или иные нарушения.

«Всего в 2018 году было проведено 1610 проверок, в ходе которых было выявлено 253 нарушения, при этом привлечено к административной ответственности 195 работников — 40 должностных и 18 юридических лиц. Наиболее частыми нарушениями на объектах являются — отсутствие удостоверения частного охранника, личной карточки, а также нарушение порядка осуществления пропускного режима», — прокомментировала начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области Наталья Лянник.

Выявленные нарушения влекут за собой денежные штрафы. До 3000 рублей на работников, до 5000 — на должностных лиц, юридическим несоблюдение правил безопасности может обойтись в 40 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».