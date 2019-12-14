Иван Белозерцев рассказал шутку на финале региональной лиги КВН «Сура» (видео)

В Пензе на сцене киноконцертного зала прошел финал региональной лиги КВН «Сура». За звание лучшей боролись шесть команд. Творческие номера сборные готовили для трех конкурсных этапов. В числе почетных гостей праздника юмора был губернатор Иван Белозерцев.

Последние несколько дней квнщики региональной лиги «Сура» провели в нервном напряжении. Оно и ясно: в финал вышли сильнейшие. Для них приготовили нестандартные испытания.

«Нам, наверное, как и всем командам, сложнее далась финальная точка. Она должна быть очень яркой, красивой, цель — как-то удивить зрителя. Все к этому серьезно готовились, привезли звезд с телевидения», — сказал участник команды «Шарашкина контора «7 бит» Вячеслав Борунов.

В финале квнщики стали участниками трех конкурсных этапов — приветствие, музыкальный биатлон и финальная история. В этот раз жюри выставляло сборным не средний балл, а их сумму. Чтобы получить максимум, команды нестандартно подходили к номерам.

В этот вечер в зале не было свободных мест. Среди зрителей, которые пришли поболеть за своих и зарядиться позитивом, оказался глава региона. Иван Белозерцев обратился к собравшимся и сорвал шквал аплодисментов, рассказав случай из жизни.

«Антон Карпушкин в 2015 году пришел с товарищами и сказал: «Иван Александрович, дайте 300 тысяч на развитие КВН, и больше я к вам никогда не приду». Я подумал, что, наверное, действительно так, и, конечно, помог. Но Антон и потом приходил, а я поддерживал. Как-то просматриваю почту, а там обращение: «Прошу Вас выделить 25 миллионов рублей» и подпись — КВН. Думал, что это снова Карпушкин, но посмотрев внимательнее оказалось, что это Кувайцев Виктор Николаевич просит на развитие комфортной среды», — рассказал Иван Белозерцев.

Накал страстей к концу игры только увеличился. В итоге с разницей в один балл чемпионом официальной лиги «Сура» стала команда КВН «Большая сборная Ундервуд», на втором месте — «Шарашкина контора «7 бит», на третьем — «Любимый город». Лучшим актером финальной игры признан Максим Назаров («Любимый город»), а лучшей актрисой — Полина Сазонова («Сборная мира»). Победитель получил сертификат на сумму 150 тысяч рублей, а также шанс представить регион на 31-м международном фестивале команд КВН «КиВиН-2020», который пройдет в январе в Сочи (12+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.