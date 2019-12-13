В Пензе жителям Согласия рассказали о мерах предотвращения пожара (видео)

Легче предупредить пожар, чем потушить. Об этом сотрудники МЧС, газовики, специалисты городского управления ГО и ЧС напоминают жителям в рамках сезонной акции «Отопление» (0+). Межведомственный профилактический рейд организуют, чтобы привлечь внимание населения к проблемам пожаров и информирования о мерах безопасности в жилье. Нарушения выявляли в микрорайоне Согласие.

Даже знание номера, по которому можно сообщить о ЧП, уже может помочь избежать трагедии. О требованиях пожарной безопасности сотрудники главного управления МЧС России по Пензенской области говорили с жителями микрорайона Согласие, который отличается плотной застройкой. Опасность возникновения пожаров, по сравнению с многоквартирными жилыми домами, там выше. Топка бани или печи, сжигание сухой травы, неисправность газового и электрооборудования — все это может стать причиной возгорания.

В одном из домов инспекторы обнаружили газовый водонагревательный котел, установленный на двух деревянных брусках, а под ними — линолеум — покрытие, которое не отличается пожароустойчивостью. На соседнем участке — еще одно нарушение: заготовленные дрова и поленья были свалены во дворе.

Специалисты напомнили хозяину дома об ответственности за содержание придомовой территории, а еще рассказали, что при эксплуатации котла необходимо утром и вечером проветривать помещение и иметь исправную вентиляцию. При использовании электрооборудования важно не перегружать электрические сети в доме, одновременно включая несколько приборов.

«Госпожнадзор напоминает, что запрещается топить неисправные печи и разжигать их при помощи легковоспламеняющихся жидкостей, делать это с открытыми дверцами, оставлять в это время без присмотра детей. Помните, что любую чрезвычайную ситуацию легче предотвратить, чем бороться с ней», — призвал начальник отделения управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Игорь Федотов.

В ходе рейда с жителями провели противопожарные инструктажи и напомнили порядок действия при возгораниях. Пензенцам вручили информационные памятки с требованиями пожарной безопасности, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.