На закрытии Года театра пензенские актеры сыграли зрителей (видео)

В Пензе отметили завершение Года театра. Торжественная церемония закрытия прошла на большой сцене областного драмтеатра. Встреча актеров с публикой началась еще в фойе, где развернулась экспозиция профессиональных и любительских коллективов.

На двух этажах в фойе областного театра драмы разместились платья минувших веков для светских дам, короны, старинная мебель — костюмы и элементы декораций из всех театров. Это была еще одна возможность для публики приблизиться к театральной жизни и убедиться, насколько она правдоподобна. Актеры студенческого коллектива «Кириллица» представили в экспозиции не просто реквизит — настоящие медицинские инструменты. С ними они играли спектакль «Записки юного врача» (16+), который вошел в пятерку лучших в Поволжье.

«Нам приходилось изучать медицинскую терминологию, смотреть различные программы, где показывают реальные операции, чтобы мы могли показать зрителям, что все настоящее, подлинное», — рассказала актриса студенческого театра «Кириллица» Ярослава Куликова.

«Хотели показать, что инструменты, использованные во время нашего спектакля, абсолютно настоящие, чтобы люди поближе познакомились с реквизитом», — сказал актриса студенческого коллектива «Кириллица» Алена Гузанова.

В 2019-м театральные деятели региона представили публике десятки премьер, которые посетили сотни тысяч человек. В регионе прошли творческие лаборатории, встречи, мастер-классы, фестивали и конкурсы как среди профессиональных, так и среди любительских коллективов. А впечатления, которые пензенские актеры подарили зрителям, должны остаться в сердцах еще надолго.

«Считаю, что в Пензенской области Год театра прошел ярко, красочно, эмоционально и был наполнен большими, серьезными, иногда не очень, но содержательными мероприятиями», — отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

«Театр — вещь искренняя и веселая, поэтому нужно уметь удивляться, радоваться и дарить радость людям. Это три правила, которые необходимы не только актеру, но и любому творческому человеку. Театр продолжает жить и будет жить вечно, это самое главное», — сказал художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

О том, как сильно театр способен повлиять на настроение публики, показали на большой сцене. Актеры представили спектакль в спектакле и сыграли самих зрителей, которые, переживая за персонажа, испытывают искренние эмоции.

С официальным закрытием Года театра в Пензенской области начинается сезон новогодних спектаклей. В ближайшие дни во всех театрах региона будут ждать своих маленьких зрителей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.