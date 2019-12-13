Пензенцу предъявили обвинение в оставлении места ДТП (видео)

В Пензе завершено расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого тяжкие телесные повреждения получила женщина 1970 года рождения.

Напомним, ДТП случилось весной на перекрестке улиц Володарского и Бакунина. Происшествие попало на уличные камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы. Материалы стали главным доказательством вины водителя автомобиля Opel 1994 года рождения. На записи видно, как он игнорирует запрещающий сигнал светофора и продолжает движение. Врезавшись в Volkswagen, виновник аварии не остановился и скрылся с места происшествия.

«Водителю автомобиля Opel Astra было предъявлено обвинение в совершении преступления, максимальное наказание за которое — лишение свободы сроком до двух лет с лишением права управления транспортными средствами до трех лет», — прокомментировал старший следователь СУ УМВД России по Пензенской области Алексей Дудков, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.