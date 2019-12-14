В пензенском ЗакСобре подвели итоги конкурса среди приемных семей (видео)

В Пензе подвели итоги фестиваля видеофильмов и слайд-шоу среди приемных семей. Творческий конкурс «Тепло моего дома» проходит в области не в первый раз. В 2019 году финалистами стали более 20 семей. Глава региона встретился с ними в большом зале Законодательного Собрания.

Альфия Мурсекаева — приемная мама четверых детей. Такое пополнение у семейной пары случилось три года назад. На решительный шаг их подтолкнули многолетние и безуспешные попытки стать родителями. В планах было усыновление одного или двух детишек, но судьба распорядилась по-другому. Приехав в дом малютки, они не смогли взять малыша. Тогда им предложили посмотреть на четверых ребятишек, между собой они братья и сестры. Пара отказалась. По дороге домой муж Альфии внезапно остановил машину и предложил хотя бы познакомиться с детьми. Только увидев взрослых, ребята сразу же бросились в объятия.

«С этой секунды они стали называть нас мамой и папой, просили не оставлять их, забрать. Они были очень добры и уверены, что мы не уедем без них. Старшая сразу попросила, чтобы их не разделяли», — рассказала Альфия Мурсекаева.

Она признается, что для нее это огромное счастье быть мамой, каждый день провожать ребят в школу, встречать после секций и радоваться их достижениям.

Раскрыть способности детей стремится каждый родитель. Когда семья Барцевых удочерила двух девочек, старшая должна была пойти в первый класс. Приемная мама немало переживала, ведь у девочки не было соответствующей подготовки. Сейчас, спустя полтора года, она радует родителей своими успехами не только в школе.

«Старшая занимается музыкой, танцами, английский изучает, уже есть грамоты. Она на прошлой неделе участвовала в джазовом конкурсе и приехала оттуда с кубком», — сказали родителей двух приемных детей из Неверкинского района Петр и Наталья Барцевы.

В Законодательном Собрании встретились семьи, в которых родители уверены, что чужих детей не бывает и свою любовь можно дать каждому. Там подвели итоги четвертого областного творческого фестиваля видеофильмов и слайд-шоу среди приемных семей «Тепло моего дома». Его участниками стала 21 семья, где воспитываются 40 детей.

Главная цель конкурса — передать опыт воспитания в приемных семьях, развить и укрепить семейные традиции и ценности, показать другим, кто только думает о решительном шаге, как можно помочь устроить жизнь детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

«В Пензенском регионе немало прекрасных семей. Они усыновляют детей, которые оказались без родителей или в трудной жизненной ситуации. Там ребята находят своих пап и мам. Дети растут, получают хорошее образование, воспитание и становятся настоящими патриотами, гражданами страны», — отметил глава региона.

Жюри конкурса наградило всех участников. Выбрать лучший материал из такого количества теплых, семейных видеороликов оказалось просто невозможно. Каждая семья стала лауреатом творческого фестиваля, их отметили почетной грамотой, а детям вручили памятные подарки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.