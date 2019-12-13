В ледовом дворце Кузнецка появился новый льдоуборочный комбайн (видео)

В год десятилетия ледового дворца «Арена» в городе Кузнецке Пензенской области его сотрудники получили очень полезный в хозяйстве подарок. По просьбе городского руководства в распоряжение работников спортсооружения передали новый льдоуборочный комбайн. Его появление улучшит качество покрытия, а также сбережет нервные клетки персонала «Арены».

Работники ледового дворца в Кузнецке постепенно привыкают к новому комбайну. Теперь в их распоряжении — машина с передним приводом. Ее управление несколько отличается от полноприводного комбайна, который использовали раньше. Предшественника новой техники выпустили еще в 1983 году. Почтенный возраст давал о себе знать в самое неподходящее время.

«Бывало такое, что приехали участники, а у нас комбайн сломался. Приходилось заливать вручную. Сейчас эта проблема решена», — рассказал заместитель директор муниципального учреждения «Рубин» Олег Казаров.

Новый льдоуборочный комбайн произвели семь лет назад в Финляндии по европейским технологиям и из самых современных комплектующих. Он работает на газе. Без дела машина точно не останется. График тренировок в ледовом дворце «Арена» плотный: одни спортсмены сразу меняют других, поэтому необходимо проводить заливку льда пять раз в день.

«Больше 150 человек. Взрослые хоккеисты тренируются, дети, фигуристы. Свободного времени практически нет», — сказал Олег Казаров.

Пока специалисты ледового дворца «Арена» производят обкатку новой техники. Но уже через несколько дней ледоуборочный комбайн начнет производить заливку в рабочем режиме, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.