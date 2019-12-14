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Стало известно, какие продукты вызывают бессонницу

14 декабря в 09:29 120 просмотров

Ученые из Колумбии выяснили, употребление каких продуктов вызывают бессонницу, сообщает Lenta.ru.

Авторы исследования проанализировали данные более 50 тысяч человек, которые рассказали им свой рацион питания. Согласно выводам ученых, сахар, белый хлеб и рис повышают уровень сахара в крови, что является одной из причин бессонницы.

«Когда уровень сахара в крови быстро растет, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких, как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон», — пояснили специалисты.

Эксперты посоветовали включить в рацион овощи и фрукты, поскольку они благоприятно влияют на сон.


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