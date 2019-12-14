Стало известно, какие продукты вызывают бессонницу

Авторы исследования проанализировали данные более 50 тысяч человек, которые рассказали им свой рацион питания. Согласно выводам ученых, сахар, белый хлеб и рис повышают уровень сахара в крови, что является одной из причин бессонницы.

«Когда уровень сахара в крови быстро растет, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких, как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон», — пояснили специалисты.

Эксперты посоветовали включить в рацион овощи и фрукты, поскольку они благоприятно влияют на сон.