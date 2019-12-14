Лежит на крыше. На Севере опрокинулась легковушка

В Пензе на Севере утром 14 декабря произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Мужчина опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел в 10:20 на улице Аустрина. Судя по кадру, Daewoo Nexia столкнулась с «четырнадцатой», опрокинулась и осталась лежать на крыше. Удар, скорее всего, был лобовым, так как у обеих машин разбиты бамперы и капоты.

«Образовалась гигантская пробка в обе стороны», — добавил автор поста.

О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, водителям рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы избежать заносов во время гололеда.