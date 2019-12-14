В Пензе всероссийский лыжный забег начнется со стадиона «Снежинка»

Поводом для совещания послужила подготовка к проведению «Лыжни России». В пресс-службе горадминистрации пояснили, что в этом году было принято решение перенести место массового старта участников с нижней площадки в районе улицы Виражной на верхнюю часть стадиона, расположенную в лесном массиве на Западной поляне.

«Прежняя площадка уже не вмещает всех желающих: в массовом забеге участвует порядка 3000 человек. В настоящее время провели работы по планированию стартовой поляны и парковки верхнего уровня стадиона, откуда начнется забег», — сказал председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.

Андрей Лузгин поручил «Зеленхозу» вывезти поваленные сухие деревья, которые находятся вдоль лыжной трассы, и спилить аварийные насаждения.

«В первую очередь, нам важно обеспечить безопасность участников мероприятия, — подчеркнул он.

В настоящее время управление градостроительства и архитектуры разработало общую концепцию благоустройства стадиона и техническое задание. Так, на верхней площадке предусмотрено размещение лыжной базы, стартовой площадки и велолыжероллерной трассы с асфальтобетонным покрытием, гостевой парковки, спусков для катания на санках, ледянках и тюбингах. В районе улицы Виражной также предполагается обустройство стартовой площадки и велолыжероллерной трассы. Кроме того, здесь планируется строительство блочно-модульной лыжной базы, установка трибуны, раздевалки.

«Для возможности реализации данного масштабного проекта необходимо предусмотреть его этапность. Начать работу следует с обустройства навигации по территории для того, чтобы любители активного образа жизни ориентировались в лесном массиве», — отметил мэр.

Далее, по его мнению, необходимо выполнить асфальтирование трассы, чтобы территория могла использоваться не только зимой, но и летом. Андрей Лузгин поручил организовать совещание рабочей группы для определения принадлежности прилегающих земельных участков и возможности привлечения инвесторов для совместной реализации проекта.