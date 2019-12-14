Улучшение связи и переобучение декретниц. Левин рассказал о новых законах

Депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин во время рабочей поездки в Пензенскую область посетил медиахолдинг «Экспресс», где ответил на вопросы журналистов.

Шеф-редактор новостной службы телеканала «Экспресс» Егор Гурин: До завершения года остались считанные дни, предлагаю вспомнить наиболее заметные события. Предлагаю начать с вашей законотворческой деятельности. Какие инициативы удалось обречь в форму важных для общества и государства?

Леонид Левин: Начнем с наших профильных тем, и здесь я бы хотел вспомнить закон об отмене национального роуминга. Теперь, куда бы вы ни поехали, везде вы будете платить за входящие звонки 0 рублей, а если будете звонить вы, то стоимость звонков будет равна стандартному домашнему тарифу. Это важный законопроект, мы убрали роуминг. Еще одним важным решением стало отмена банковского роуминга — комиссии при переводе с карточки на карточку.

Я бы еще отметил, например, для Пензенской области важный закон сокращения рабочего дня для женщин в сельской местности. Это важная новелла, которая позволит больше времени уделять своим близким, здоровью и домашним делам.

Что касается сельской местности, я бы еще упомянул такой закон, который касается повышенной индексации пенсий. Кто проработал определенное время в селе, получает прибавку.

Еще одна резонансная тема — обманутые дольщики. Здесь Госдума приняла важный закон, что создается фонд поддержки дольщиков. Государство будет в обязательном порядке достраивать такие дома, и мы надеемся, что это уйдет в прошлое, все эти проблемы. Я знаю, что в Пензенской области эта работа активно ведется, но я надеюсь еще, что этот закон предотвратит риски повторения такой ситуации в стране в будущем.

Сельчане теперь могут в своем селе получать нотариальные услуги. Дачная амнистия появилась.

Очень важный законопроект касается злоупотребления коллекторов. Мы знаем, что очень часто сейчас граждане сталкиваются с ситуациями, когда возникают задолженности по ЖКХ, и ТСЖ отдают ситуации с задолженностями коллекторам. А это, вы сами понимаете, сложная тема. Мы приняли закон, запрещающий такие действия.

Еще один значимый законопроект — посещение родственников и близких в палате реанимации. Раньше это сделать было невозможно.

Законопроект, который еще не принят, но он является важным — качество сотовой связи, это не везде есть, мы приняли закон, по которому мы расширяем точки связи с 500 до 100 человек. То есть сейчас связь предоставляют поселениям, где живут от 500 человек, а теперь мы хотим реализовать программу, где села с населением от 100 человек, чтобы все были обеспечены сотовой связью и интернетом. На эти цели деньги выделяет правительство.

Я бы еще выделил важный законопроект о том, что братья и сестры должны учиться вместе вне зависимости от юридических нюансов, таких как, например, прописка по разным адресам. Очень значимый законопроект касается обеспечения горячим питанием учеников начальных классов. Я считаю, что это необходимо было сделать давно. Не у всех родителей есть возможность оплачивать питание, но оно должно быть.

Егор Гурин: Немало шума навел закон о СМИ-иноагентах. Недавно президентом Владимиром Путиным был подписан закон о признании иностранными агентами физических лиц. Было мнение, что данный закон может чуть ли не всех граждан признать иноагентами. Так ли это на самом деле и для чего создавался такой закон?

Леонид Левин: мы живем с вами в обществе пост-правды. Люди не читают законодательство, а его всего лишь интерпретируют. Речь идет об ответных мерах, которые были применены США к нашим российским СМИ, работающим за рубежом. Эта мера — не для попыток признать кого-либо из наших граждан иноагентом. Таким можно стать, только если вы получаете средства из СМИ, признанного иноагентом и производите на него продукт. Этот закон принимался как зеркальный на закон США.

Егор Гурин: Есть ли какие-то результаты от применения закона, который вводит ответственность за распространение ложной информации. Ее стало меньше?

Леонид Левин: Создание новых законов создает новые методы регулирования: суды, органы исполнительной власти. Конечно, на первых этапах были примеры, где он был крайне полезен, например, взрывы в Дзержинске, когда все говорили, что там чуть ли не атомная бомба взорвалась и пошло распространение фейковых новостей. Вся недостоверна информация была заблокирована. У жителей Пензенской области была ситуация с Чемодановкой, здесь было огромное количество фейков, но это событие удалось локализовать.

Егор Гурин: Вы являетесь сторонником о суверенном интернете, он дорогой, его реализация, как писали в СМИ, требует от 20 до 30 миллиардов рублей. Насколько нужны такие вложения?

Леонид Левин: Речь идет о надежном интернете. Сегодня в сети существует много угроз и это касается не только взломов телефона или мелких мошенничеств, под это попадают и крупные компании. Атаки на госучреждения, а их миллионы. Для нас крайне важно, чтобы структура сети работала стабильно и чтобы никакие хакерские действия не могли ограничить пользование гражданами безопасное интернетом. Важно, чтобы на территории страны все сервисы работали стабильно без угроз. Для этого создан этот закон. Как вы видите, речь идет не о суверенном, а о надежном интернете.

Егор Гурин: Пензенская область одной из первых перешла на цифровое вещание. Теперь оно делает шаг в интернет. Известно, что есть противоречие между поставщиками контента и операторами. Как этот вопрос решается? Будет ли единый поставщик телеконтента?

Леонид Левин: Закон внесен и принят в первом чтении. Его появление связано с тем, что каналы озабочены нарушением их прав в Сети, зачастую они сталкиваются с незаконным распространением сигнала в интернете, более того, он не только незаконен, а еще и берется с телевизионного сигнала. Те, кто использует телеконтент в Сети, вставляет туда свою рекламу и делает все что захочет. Здесь логично создание уполномоченной организации, которая бы защищала права всех телеканалов в интернете.

Для простых граждан это дает возможность на одной площадке и в хорошем качестве смотреть все 20 каналов мультиплекса.

Егор Гурин: Помимо законотворческой деятельности, вы часто общаетесь с гражданами. Какие проблемы чаще всего интересуют жителей Пензенской области?

Леонид Левин: Ежегодно каждый месяц посещаю регион, в целом, проблемы крайне схожи. Это медицинские проблемы: уход врачей, закрытие тех или иных больниц, их переход в региональный центр, сокращение врачей. Проблем достаточно, мы ставили этот вопрос перед правительством. Президент озаботился этой проблемой. Было принято решение о выделении 550 млрд рублей на поддержку первичного звена, это пойдет на оборудование, ремонт, повышение зарплаты врачей и другие медицинские нужды. Эта проблема должна быть решена в ближайшие годы.

Что касается мусорной реформы, возникает проблема, что маленькие дети должны платить как взрослые, многодетные семьи должны платить без всяких льгот. Эту проблему нужно решать, в том числе — с региональными властями. Есть варианты, один из них — граждане должны платить по фактическому мусору, который они создают, а не по формальным отчетным признакам. Эта работа идет, в следующем году, я надеюсь, закон будет скорректирован. Все вопросы граждан мы передали правительству.

Егор Гурин: Недавно был принят бюджет страны на следующий год. Как в нем выглядит Пензенская область, и изменился ли бюджет по сравнению с текущим годом?

Леонид Левин: Пензенская область обеспечивается неплохо, бюджет увеличился практически на 10%, сейчас он практически 24 млрд рублей, чуть более 7 из которых — средства нацпроектов. Здесь надо обратить внимание на то, что идет серьезное увеличение по линии здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Это создание и замена ФАПов, ремонт детских поликлиник, поддержка медперсонала. Мы развиваем медицину и в городах и не забываем о поселках и селах.

Также ключевая задача — обеспечение мест в детсадах, оборудование школ, средства на это заложены. Это важная составляющая. Мы также увеличили выплаты на рождение первого ребенка. Новая субсидия появилась для женщин, которые были в декрете. Они смогут пройти обучение на новую профессию. Это важно и интересно.

Большие средства — более 270 млн рублей — закладывается на благоустройство. Надо констатировать, что у нас за прошлый год отремонтировано семь домов культуры. Деньги также выделяются на ремонт и создание библиотек. В частности, в сельской местности.

Позитивные изменения произошли и в спортивном направлении, ремонты спортзалов, оснащение их новым оборудованием. На сельское хозяйство выделяется более 2 млрд рублей.

Не забываем и про дороги. Пензенская область — один из лучших регионов в части качества дорог. 700 млрд заложено на следующий год и мы добавляем еще 500 на дороги. Я надеюсь, что все жители области оценят дороги и их ремонт.

Важно проследить, что все деньги, которые нам удалось выбить из федерального центра, реализовались максимально эффективно и по делу.

Егор Гурин: Какие планируются законопроекты в следующем году?

Леонид Левин: Расширение возможностей сотовой связи и интернета для сел и поселков. Развитие цифровой экономики не останавливаются у нас, идет расширение возможностей получения услуг через интернет, создание регистра граждан РФ где люди могут увидеть данные, которые хранятся о нем в госресурсах и могут обратиться в гоструктуры, если увидят, что в его данных есть ошибка. Так можно будет все исправить. Потому что ошибки бывают и от этого страдают не только граждане, но и многие чиновники. Закон создан для того, чтобы избежать ошибок не только в отношении гражданина, но и в повышении качества информации о нем.

