На ул. Гагарина фура протаранила легковушку

В Пензе на улице Гагарина 14 декабря произошло ДТП. Фотография с места аварии появилась в Сети.

Пользователь опубликовал снимок в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что ДТП произошло примерно в 10:50. Судя по фото, столкнулись большегруз и иномарка. Фура буквально протаранила легковушку, ударив ее в бок.

Пензенцы в комментариях предположили, что иномарка пыталась проскочить, но ей не удалось это сделать. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям, что нужно соблюдать правила дорожного движения, ездить с разрешенной скоростью. Следует избегать резких маневров, особенно это касается зимнего периода, когда велика вероятность заносов из-за наледи на проезжей части.