Пензенцы смогут купить продукты на новогодний стол на ярмарках

В Пензе продолжают работать ярмарки. Горожане смогут купить на них продукты на новогодний стол.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ярмарки работают на улицах Попова, 4б; Антонова, 9; Кижеватова, 1−3; Суворова, 120; Одесской, 2; Лядова, 36; Терновского, 224, на 3-м проезде Лобачевского, пр. Победы, 99, пр. Строителей, 40 и 21а. Пензенцы смогут приобрести там свинину, говядину, курицу, а также молочную, овощную и хлебобулочную продукцию.

Также на территории Фонтанной площади со стороны улицы Кирова можно приобрести белорусские товары.

Помимо этого, в сквере Славы с 14 декабря открылась праздничная ярмарка. Она будет работать каждую субботу с 8:00 до 15:00.