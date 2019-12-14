Иван Белозерцев вручил знаменитым землякам награды

«Вы никогда не теряли связи с родной землей, за что от имени всех жителей я говорю вам большое спасибо», — отметил глава региона.

Он рассказал землякам о развитии основных отраслей экономики и социальной сферы области, о реализации крупных инвестиционных и национальных проектов.

«Очень большие планы по следующему году. В сфере здравоохранения будет продолжено строительство хирургического корпуса в Кузнецке, реконструкция областной детской больницы имени Филатова, развитие сети врачебных амбулаторий и ФАПов в сельской местности, капитальный ремонт учреждений здравоохранения. Запланировано также начало строительства детской поликлиники с дневным стационаром в Засечном. В этом году через неделю вводим новую детскую поликлинику в Нижнем Ломове», — пояснил Иван Белозерцев.

В ходе встречи губернатор наградил активных членов межрегиональный общественной организации «Пензенское землячество». Медаль за заслуги перед регионом получил Герой России, президент ФГУП «ЦИТиС» Александр Старовойтов. Почетную грамоту Иван Белозерцев вручил Герою России, председателю правления землячества Александру Самокутяеву. А благодарственными письмами наградили генерального директора ООО «Агрохолдинг Смоленский» Николая Долматова и председателя СПК «Агрофирма» Элитный картофель" Владимира Акатьева, сообщает пресс-центр облправительства.

«Я искренне рад нашей сегодняшней встрече, которая продолжает традицию, заложенную несколько лет назад. Для каждого из вас Пензенская область — не просто территория на карте. Это малая Родина, к ее судьбе невозможно быть равнодушным, даже если вы уже многие десятилетия живете в другом субъекте РФ. Спасибо всем вам за помощь и поддержку, которую вы оказываете области», — подытожил Иван Белозерцев.