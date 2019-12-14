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Остался без капота. На Южной поляне жестко разбилась легковушка

14 декабря в 16:16 192 просмотра

В Пензе на Южной поляне днем 14 декабря произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «Вконтакте». Он рассказал, что ДТП произошло на перекрестке улиц Богданова и Свердлова примерно в 15 часов. Судя по снимку, столкнулись грузовик и Lada Kalina. От удара первого участника ДТП снесло на пешеходную дорожку возле дома. У легковушки буквально снесло, и на куски разлетелся бампер.

О пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть особенно внимательными и осторожными во время движения. Кроме того, водителям рекомендуют не выполнять резких маневров, чтобы избежать заноса во время гололеда.


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