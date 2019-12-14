Выбросили в пакете. В Пензе срочно ищут дом крошечным щенкам

«Люди вновь подкинули нам щенков. Мы уже писали вам, что не берем их и последние подброшенные остались на улице, разбежались кто куда, и бог знает, какая участь их настигла. Надеемся, их же под вечер забрали те, кто принес. Этих малышей ждет такая же участь. Мы не занесем их в помещение, так как у нас не просто нет мест, у Коровки обнаружился энтерит, выжило лишь трое. Заносить щенков на смерть мы не собираемся, тянуть опять многотысячные расходы чужой безответственности тоже, плюс управление ветеринарии настоятельно просит нас снизить количество животных в центре. Рисковать своими животными, попасть в водоворот проблем, и не дай бог закрыться, мы не собираемся», — написали волонтеры в группе соцсети «Вконтакте».

Они сообщили, что в срочном порядке ищут дом малышам, либо передержку, так как щенки могут погибнуть. Узнать о том, как это сделать, можно здесь. Волонтеры уточнили, что помогут новым хозяевам пушистиков кормом.