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Губернатор запустил голосование по поводу выходного 31 декабря

14 декабря в 17:45 198 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев запустил в Instagram голосование по поводу выходного 31 декабря.

Глава региона запустил опрос в Stories.

«Нужен ли выходной 31 декабря?» — написал он.

Иван Белозерцев представил пензенцам два ответа: «да» и «нет». Проголосовать можно в аккаунте главы региона.

Информагентство запускает опрос в соцсети «ВКонтакте». Выбрать наиболее понравившийся вариант можно в группе.

Решение сделать 31 декабря выходным днем приняли уже 12 губернаторов. Рабочий день перенесли на 28 декабря, сообщает ТАСС. Так, в последний день уходящего года будут отдыхать жители Кировской, Курганской, Ленинградской, Орловской, Самарской, Свердловской, Томской и Псковской областей, а также Крыма, Ставропольского края и Карачаево-Черкеской республики.

Глава Новосибирской области придумал другой вариант. Он сделал 31 декабря выходным для всех, кроме правительства, его сотрудники будут работать.

Напомним, Министр труда страны Максим Топилин объяснил, почему невозможно сделать 31 декабря в 2019-м выходным. По его словам, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами. Он пояснил, что сделать выходным последний день года может каждый работодатель.


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