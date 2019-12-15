В Пензе в группе соцсети «ВКонтакте» разгорелся спор. Пользователи обсуждают поступок водителя, который зашел в автобус и устроил там скандал.

Об этом случае в сообществе рассказала женщина. Она опубликовала там видеозапись, на которой видно все происходящее [мы не можем его прикрепить к новости из-за ненормативной лексики, поэтому публикуем скриншоты].

«В 66 автобусе, я стала свидетелем ужаснейшей ситуации: пока ехали, нас подрезал Volkswagen Multivan, в отместку водитель автобуса подрезал его. После этого водитель иномарки стал преследовать нас на каждой остановке, пытаясь проникнуть в кабину к водителю, чуть не угробил нас, пытаясь на ходу остановить транспорт. В автобусе были дети и они очень напугались. Это кошмар, товарищи!» — написала пензячка.

На кадрах видно, как мужчина заходит в автобус и спорит с водителем, доказывая, что по правилам дорожного движения, общественному транспорту запрещено двигаться по третьей полосе, это возможно, если только ему нужно будет развернуться, повернуть или объехать препятствие. В это время водитель закрыл двери и поехал, а автолюбитель остался в салоне, все больше отдаляясь от своей машины. Кроме того, на него кричали пассажиры, доказывая, что это именно он не прав в данной ситуации.

Пользователи в комментариях не поддержали женщину, они встали на сторону водителя иномарки.

«Может, водитель Volkswagen Multivan не прав в том, что подрезал, но доля правды в его словах есть», — написал Максим.

«Есть правда в ПДД, которые автобусники и водители фур не соблюдают. А там прописано, что общественно транспорту можно двигаться не далее второй полосы, только в случаях объезда ремонта дороги, ДТП или поворота налево. А народ тоже об это не знает и заступается за водителя, а это их безопасность», — ответил ему Сергей.

«Автобусы почти все так делают», — отметил Макс.

«А вы посмотрите, что творят автобусы в час пик. Они — самые обнаглевшие», — подчеркнул Руслан.

Официальной информации о случившемся нет. Сотрудники Госавтоинспекции просят соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Необходимо помнить, что любой необдуманный маневр может стоить вам жизни.