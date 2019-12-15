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В России увеличили размер минимальной зарплаты

15 декабря в 05:02 180 просмотров

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%, сообщает РИА Новости.

Так, с 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц в центральных и южных регионах, до 2550 рублей на Чукотке, где установлены самые большие коэффициенты. Эти суммы равны прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.

Отмечается, что принятие закона поспособствует повышению зарплаты около 3,2 миллиона работников.

Повышение МРОТ потребует дополнительных расходов из бюджета в 20,9 миллиарда рублей, при этом треть суммы вернется в бюджетную систему в виде налогов и взносов в различные фонды.


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