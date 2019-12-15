Лидин примет участие в мероприятиях Совета законодателей России

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин примет участие в мероприятиях Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ в Москве.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, 16 декабря основной темой дискуссии станут качество и доступность медпомощи, защита прав пациентов.

Пройдут заседания 11 комиссий совета и его президиума, в ходе которых обсудят актуальные проблемы обеспечения регионов квалифицированными кадрами, новые механизмы информирования граждан о мерах соцподдержки, также будут подведены итоги работы в текущем году и намечены планы на 2020-й.

17 декабря для руководителей региональных законодательных органов власти пройдет семинар.

В работе Совета примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы

профильных комитетов палат российского парламента, а также представители профильных министерств и ведомств.