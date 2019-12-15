Пензенцам обещают компенсировать платежи по ипотеке
В Пензенскую область привлекли 53,7 млрд рублей инвестиций. Инфографика
Торжественное посвящение начинающих медиков в профессию в Пензе
Закрытие «Года театра в России» в пензенском драмтеатре
Наши новости
Аналитики назвали темпы строительства сети Tele2 «беспрецедентными»
В Пензенской области стали производить больше мяса, яиц и молока
В Пензенскую область привлекли 53,7 млрд рублей инвестиций. Инфографика
Пензенские управленческие команды получат поощрение в 78,7 млн рублей
Иван Белозерцев вручил пензенцам госнаграды
В Китае откроют представительство Пензенской области
Олег Мельниченко попал в топ-50 российских сенаторов
Алексей Седов стал главным редактором телеканала «Экспресс»
Иван Белозерцев поручил проработать меры господдержки швейных предприятий
В «Дамате» поступил первый вывод индюшат из яиц компании «Авиаген»

Лидин примет участие в мероприятиях Совета законодателей России

15 декабря в 09:07 110 просмотров

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин примет участие в мероприятиях Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ в Москве.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, 16 декабря основной темой дискуссии станут качество и доступность медпомощи, защита прав пациентов.

Пройдут заседания 11 комиссий совета и его президиума, в ходе которых обсудят актуальные проблемы обеспечения регионов квалифицированными кадрами, новые механизмы информирования граждан о мерах соцподдержки, также будут подведены итоги работы в текущем году и намечены планы на 2020-й.

17 декабря для руководителей региональных законодательных органов власти пройдет семинар.

В работе Совета примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы
профильных комитетов палат российского парламента, а также представители профильных министерств и ведомств.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...